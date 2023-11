Conférence « Simin Palay, la naturalisation d’un bigourdan en terre béarnaise » Médiathèque d’Este Billère, 18 novembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Conférence de Patricia Heiniger-Casteret, anthropologue et maître de conférences à l’UPPA

Modestes couturiers tisserands, les parents et grands-parents de Simin Palay lui transmettent leur savoir-faire ainsi que le goût de l’écrit, du calcul, de la musique, de la poésie et du chant.

Il s’avère très tôt excellent orateur et chanteur. Mais on lui doit surtout, nombre de beaux poèmes en béarnais et autres articles, pièces, romans et recueils de chants.

Le poète rejoint le mouvement félibrige puis devient cofondateur de l’école Gaston-Fébus. Il contribue à de nombreux articles dans « Les Reclams de Biarn e Gascougne ». On lui doit la création du Musée Béarnais et du groupe de chants traditionnels Lou Ceu de Pau. Il publie en 1910 le tome 1, puis en 1932 le tome 2 de son « Dictionnaire du Béarnais et du Gascon moderne », oeuvres majeures de la deuxième partie de sa vie..

Médiathèque d’Este av de la pléiade

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Patricia Heiniger-Casteret, anthropologist and lecturer at UPPA

Simin Palay?s parents and grandparents, modest weavers and seamstresses, passed on to him their know-how, as well as a taste for writing, arithmetic, music, poetry and song.

He soon proved to be an excellent orator and singer. But above all, we owe him a number of fine poems in Béarnais and other articles, plays, novels and songbooks.

The poet joined the Félibrige movement and later co-founded the Gaston-Fébus school. He contributed numerous articles to « Les Reclams de Biarn e Gascougne ». He is credited with the creation of the Musée Béarnais and the Lou Ceu de Pau traditional song group. In 1910, he published Volume 1, followed by Volume 2 in 1932, of his « Dictionnaire du Béarnais et du Gascon moderne », the major works of the second half of his life.

Conferencia de Patricia Heiniger-Casteret, antropóloga y profesora de la UPPA

Los padres y abuelos de Simin Palay, modestos tejedores y modistas, le transmitieron sus habilidades, así como el gusto por la palabra escrita, la aritmética, la música, la poesía y la canción.

Pronto demostró ser un excelente orador y cantante. Pero, sobre todo, le debemos una serie de bellos poemas en béarnais y otros artículos, obras de teatro, novelas y cancioneros.

El poeta se adhirió al movimiento Félibrige y luego se convirtió en cofundador de la escuela Gaston-Fébus. Colaboró con numerosos artículos en « Les Reclams de Biarn e Gascougne ». Fue responsable de la creación del Musée Béarnais y del grupo de canción tradicional Lou Ceu de Pau. En 1910 publicó el volumen 1, seguido en 1932 por el volumen 2 de su « Dictionnaire du Béarnais et du Gascon moderne », las principales obras de la segunda mitad de su vida.

Vortrag von Patricia Heiniger-Casteret, Anthropologin und Dozentin an der UPPA

Simin Palays Eltern und Großeltern, bescheidene Weber und Schneider, gaben ihm ihr Wissen und Können sowie die Liebe zum Schreiben, Rechnen, zur Musik, zur Poesie und zum Gesang weiter.

Schon früh erwies er sich als ausgezeichneter Redner und Sänger. Vor allem aber schrieb er viele schöne Gedichte in Béarnais und andere Artikel, Theaterstücke, Romane und Liederbücher.

Der Dichter schloss sich der Felibrige-Bewegung an und wurde Mitbegründer der Gaston-Fébus-Schule. Er verfasste zahlreiche Artikel für « Les Reclams de Biarn e Gascougne ». Ihm ist die Gründung des Musée Béarnais und der traditionellen Gesangsgruppe Lou Ceu de Pau zu verdanken. Er veröffentlichte 1910 Band 1 und 1932 Band 2 seines « Dictionnaire du Béarnais et du Gascon moderne » (Wörterbuch des modernen Béarnais und Gascogners), wichtige Werke aus seiner zweiten Lebenshälfte.

