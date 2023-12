Matinée à la médiathèque d’Escource Atelier Parents Enfants MEDIATHEQUE D’ESCOURCE Escource, 17 janvier 2024 09:30, Escource.

Escource,Landes

Matinée Parents Enfants à la Médiathèque d’Escource, prendre le temps de lire, de découvrir le lieu, d’écouter une histoire….

2024-01-17 fin : 2024-01-17 11:30:00. EUR.

MEDIATHEQUE D’ESCOURCE Place de la mairie

Escource 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine



Parents and children’s morning at the Médiathèque d’Escource, take time to read, discover the place, listen to a story…

Una mañana de padres e hijos en la biblioteca multimedia Escource, dedicando tiempo a leer, descubrir el lugar, escuchar un cuento…

Eltern-Kind-Morgen in der Mediathek von Escource, Zeit zum Lesen nehmen, den Ort entdecken, eine Geschichte hören…

