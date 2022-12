Capsule temporelle : Partez pour un voyage dans le temps ! Médiathèque des Saulnières Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Capsule temporelle : Partez pour un voyage dans le temps ! Médiathèque des Saulnières, 20 janvier 2023, Le Mans. Capsule temporelle : Partez pour un voyage dans le temps ! Vendredi 20 janvier 2023, 18h00 Médiathèque des Saulnières Comment imaginez-vous les bibliothèques en 2050 ? Répondez à la question avec des mots ou un dessin pour les plus petit. rendez-vous dans 1 pour découvrir vos réponses ! Médiathèque des Saulnières 239 avenue Rhin-et-Danube, 72000 Le Mans Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

02 43 14 55 20 http://mediatheques.lemans.fr http://www.facebook.com/mediatheque.saulnieres Réseau des médiathèques du Mans Comment imaginez-vous les bibliothèques en 2050 ? Répondez à la question avec des mots ou un dessin pour les plus petit. rendez-vous dans 1 pour découvrir vos réponses !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T18:00:00+01:00

2023-01-20T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque des Saulnières Adresse 239 avenue Rhin-et-Danube, 72000 Le Mans Ville Le Mans lieuville Médiathèque des Saulnières Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque des Saulnières Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Capsule temporelle : Partez pour un voyage dans le temps ! Médiathèque des Saulnières 2023-01-20 was last modified: by Capsule temporelle : Partez pour un voyage dans le temps ! Médiathèque des Saulnières Médiathèque des Saulnières 20 janvier 2023 le mans Médiathèque des Saulnières Le Mans

Le Mans Sarthe