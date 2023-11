Club de lecture (tous les 3e vendredis du mois) Médiathèque des Pradettes Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Club de lecture (tous les 3e vendredis du mois) Médiathèque des Pradettes Toulouse, 16 février 2024, Toulouse. Club de lecture (tous les 3e vendredis du mois) Vendredi 16 février 2024, 15h00 Médiathèque des Pradettes Partage de coups de cœur et de lectures en cours.

Vendredi 16 février à 15h Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/club-de-lecture-le-cycle-et-leau-dans-la-litterature/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T15:00:00+01:00 – 2024-02-16T17:00:00+01:00

2024-02-16T15:00:00+01:00 – 2024-02-16T17:00:00+01:00 Club de lecteurs Tout public Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque des Pradettes Adresse 3 avenue de la Dépêche Ville Toulouse Lieu Ville Médiathèque des Pradettes Toulouse latitude longitude 43.582734;1.388749

Médiathèque des Pradettes Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/