Scroll – Initiation au Stop Motion Médiathèque des Pradettes Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Scroll – Initiation au Stop Motion Médiathèque des Pradettes Toulouse, 9 février 2024, Toulouse. Scroll – Initiation au Stop Motion Vendredi 9 février 2024, 17h00 Médiathèque des Pradettes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T17:00:00+01:00 – 2024-02-09T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T17:00:00+01:00 – 2024-02-09T19:00:00+01:00 Médiathèque des Pradettes Le Stop Motion, aussi appelé animation image par image ou animation en volume, est une technique d’animation qui permet de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. Elle consiste à déplacer légèrement les objets/personnages entre chaque photo. Sur inscription Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/scroll-initiation-au-stop-motion/ »}] Atelier Jeune Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque des Pradettes Adresse 3 avenue de la Dépêche Ville Toulouse Lieu Ville Médiathèque des Pradettes Toulouse Latitude 43.582734 Longitude 1.388749 latitude longitude 43.582734;1.388749

Médiathèque des Pradettes Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/