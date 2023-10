1,2,3 savane de Ladji Diallo – Le conte est bon Médiathèque des Pradettes Toulouse, 2 décembre 2023, Toulouse.

Samedi 2 décembre à 11h

Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et d’animaux résonnent.

Les arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, tout parle.

Ça siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite. Le cœur des pierres brille, Dieu se fait entendre.

1, 2, 3 Savane, le singe fait des pirouettes et se vante : « Je serai le maître d’ici-bas ! ».

1, 2, 3 Savane, le lion a les crocs, gare à celui qui croisera sa route.

1, 2, 3 Savane, qui portera le plus beau pagne à la fête de Moussa ?

1, 2, 3 Savane, tous les chemins mènent à la savane !

À partir de 6 ans

Durée : 50 min

Inscription au 05 61 22 22 16

Médiathèque des Pradettes

Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T13:00:00+01:00

Conte Jeune