Fresque Toto et héros rigolos Médiathèque des Pradettes Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Fresque Toto et héros rigolos Médiathèque des Pradettes Toulouse, 8 novembre 2023, Toulouse. Fresque Toto et héros rigolos Mercredi 8 novembre, 14h30 Médiathèque des Pradettes Mercredi 8 novembre à 14h30

Dessins – Création collective – Humour À partir d’un dessin fait en direct par Serge Bloch, créez votre personnage inspiré de Toto et de toute sa colonie de héros rigolos que vous pouvez retrouver dans Le journal de Toto. En partenariat avec Milan Presse.

À partir de 5 ans

Durée : 1h en continu

Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo

2023-11-08T14:30:00+01:00 – 2023-11-08T16:30:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Toulouse
Lieu Médiathèque des Pradettes
Adresse 3 avenue de la Dépêche
Ville Toulouse

