FREDD Festival – Festival International du Film d'Environnement
Médiathèque des Pradettes
Toulouse

Vendredi 29 septembre à 18h
LA FABRIQUE DES PANDÉMIES
Marie-Monique Robin, France, 2022, 100 min, VF

Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émergentes – jusqu’alors inconnues a explosé ces quarante dernières années. La plupart d’entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux hommes par les animaux. Dans ce documentaire, Juliette Binoche cherche à saisir les causes de cette « épidémie de pandémies ». Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. Sélection officielle – CATÉGORIE FILM PANORAMA Programme détaillé sur lefredd.org

