Atelier d’écriture & mise en voix AUTOFICTIONS II 30 août – 8 septembre Médiathèque des Pradettes Atelier à la carte ou parcours entier, 15 personnes sur inscriptions, adultes et jeunes à partir de 15 ans, gratuit

Développer une recherche en écriture collective et personnelle sur le thème de la gloire, des normes & podiums. Aborder l’écriture par le biais du monologue, du récit épique, du poème et s’essayer à mettre en voix ses écrits et ceux d’autres personnes.

La première session d’ateliers s’axe davantage sur la production d’écrits et la deuxième sur la mise en voix. Il est possible de venir à un ou plusieurs ateliers, chaque séance est différente et se base sur des matériaux variés pour catalyser l’imaginaire (photos, extraits de films, textes d’auteurs etc.).

Les ateliers mèneront à la création d’un recueil micro édité.

Médiathèque des Pradettes 3 Av. de la Dépêche, 31100 Toulouse Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T17:00:00+02:00 – 2023-08-30T19:00:00+02:00

2023-09-08T17:00:00+02:00 – 2023-09-08T19:00:00+02:00

© Bertille Lasseron