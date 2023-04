Rencontre musicale avec Les Belles Fanes Médiathèque des Pradettes Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Camille Sabathier, violoniste et chanteuse vous proposera de découvrir et partager un répertoire de chansons traditionnelles, contemporaines et dans plusieurs langues.

En lien avec l’exposition et le projet de territoire Mes Pradettes, Nos Musiques.

De la naissance jusqu’à 4 ans – Durée : 1h

Inscription au 05 61 22 22 16

