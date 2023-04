Orchestre Populaire des Pradettes Médiathèque des Pradettes Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Orchestre Populaire des Pradettes Médiathèque des Pradettes, 16 mai 2023, Toulouse. Orchestre Populaire des Pradettes Mardi 16 mai, 18h00 Médiathèque des Pradettes Mardi 16 mai à 18h

Venez découvrir l’exposition Mes Pradettes, Nos Musiques en présence des artistes Erell Combot (photographie), Mathilde Lalle et Camille Sabathier (enquête et création sonore) et au rythme de l’Orchestre Populaire des Pradettes ! L’inauguration sera suivie d’un repas partagé dans le parc attenant.

Dans le cadre de la résidence de territoire de l’association Les Belles Fanes avec le soutien de la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil Général 31 et la Mairie de Toulouse.

