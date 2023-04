Mes Pradettes, Nos Musiques Médiathèque des Pradettes, 16 mai 2023, Toulouse.

Du 16 mai au 30 juillet

Cette exposition visuelle et sonore donne à découvrir, à travers huit portraits d’habitants et autant de créations sonores, les richesses musicales du patrimoine oral des habitants du quartier des Pradettes et, pour les habitants de ce quartier, les richesses musicales de leurs voisins.

Un casque est mis à disposition du public à proximité de chaque portrait pour permettre une libre-écoute des créations sonores issues d’un collectage de la personne présentée par le portrait photographique. Le public pourra alors plonger dans l’univers sonore de ces personnes et aller, à travers ce geste d’écoute, à leur rencontre, singulièrement, dans l’intimité de leurs histoires musicales, de leurs voix chantée et parlée.

Conception : Erell Combot (photographie), Mathilde Lalle et Camille Sabathier (enquête et création sonore) dans le cadre de la résidence de territoire de l’association Les Belles Fanes avec le soutien de la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil Général 31 et la Mairie de Toulouse.

Médiathèque des Pradettes

Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Toulouse Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo

Exposition Tout public