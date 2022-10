Orme – Rio Loco 2022 Médiathèque des Pradettes Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Orme – Rio Loco 2022 Médiathèque des Pradettes, 1 juin 2022, Toulouse. Orme – Rio Loco 2022 Mercredi 1 juin, 15h30 Médiathèque des Pradettes Mercredi 1er juin à 15h30 Orme emprunte le timbre des instruments traditionnels pour exprimer une langue humble et minutieuse, faite de pulsations troublantes, d’harmonies fébriles se disputant et se Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Toulouse Mercredi 1er juin à 15h30

Orme emprunte le timbre des instruments traditionnels pour exprimer une langue humble et minutieuse, faite de pulsations troublantes, d’harmonies fébriles se disputant et se réconciliant.

Les compositions du quatuor sont le fruit de longues expérimentations et de nombreuses esquisses émergeant en une forme sincère et palpable.

Avec Jeanne Denis (violoncelle), Simon Chaubard (mandole, guitare), Louis l’Epée (guitare, satour, tombak) et Mat Felix (guitare, bouzouki, guitare portugaise).

Médiathèque des Pradettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T15:30:00+02:00

2022-06-01T17:30:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque des Pradettes Adresse 3 avenue de la Dépêche Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Ville Toulouse lieuville Médiathèque des Pradettes Toulouse

Médiathèque des Pradettes Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Orme – Rio Loco 2022 Médiathèque des Pradettes 2022-06-01 was last modified: by Orme – Rio Loco 2022 Médiathèque des Pradettes Médiathèque des Pradettes 1 juin 2022 Médiathèque des Pradettes Toulouse toulouse

Toulouse