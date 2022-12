Histoires à voir et à entendre Médiathèque des Pradettes Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Histoires à voir et à entendre

Mercredi 16 février, 15h00

Médiathèque des Pradettes

3 avenue de la Dépêche
Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo
Toulouse

Une sélection de 4 histoires lues par les bibliothécaires et signées par une comédienne sourde pour découvrir des livres de la littérature jeunesse et la langue des signes française.

Lectures – LSF – Littérature jeunesse

Une sélection de 4 histoires lues par les bibliothécaires et signées par une comédienne sourde pour découvrir des livres de la littérature jeunesse et la langue des signes française.

À partir de 4 ans

Inscription au 05 61 22 22 16

Médiathèque des Pradettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T15:00:00+01:00

2022-02-16T17:00:00+01:00

