@telier numérique : Découverte des tablettes et smartphones Médiathèque des Pradettes, 29 septembre 2020, Toulouse. @telier numérique : Découverte des tablettes et smartphones Mardi 29 septembre 2020, 14h30 Médiathèque des Pradettes Échangeons autour du numérique et découvrons ensemble les principales fonctions des tablettes et smartphones. Niveau : débutant Capacité d’accueil : 6 personnes Inscriptions : Accueil de la Médiathèque des Pradettes 3 avenue de la Dépêche Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Toulouse Échangeons autour du numérique et découvrons ensemble les principales fonctions des tablettes et smartphones.

2020-09-29T14:30:00+02:00

2020-09-29T16:00:00+02:00

