Du 10 janvier au 7 février 2024

Galerie photographique de portraits de familles. Photographies de Sébastien Bizouard et Welcome Zachee, accompagnées de textes de présentation d’Anthony Ange, Jean-Philippe Mauve, Anne Ngongang, Sébastien Nouaille.

Exposition proposée par l’Espace diversité et laïcité.

Ateliers d’écriture proposés par Lise Balas en lien avec le thème de la famille les jeudi 18 janvier, samedis 20 janvier et 3 février à 14h.

