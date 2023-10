Ma grand-mère avait des doigts de sorcière de Catherine Pierloz – le conte est bon Médiathèque des Minimes Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Ma grand-mère avait des doigts de sorcière de Catherine Pierloz – le conte est bon Médiathèque des Minimes Toulouse, 5 décembre 2023, Toulouse. Ma grand-mère avait des doigts de sorcière de Catherine Pierloz – le conte est bon Mardi 5 décembre, 15h00 Médiathèque des Minimes Mercredi 6 décembre à 15h

Conte – Mystère – Enfance C’est l’histoire d’une grand-mère, effrayante et bienfaisante, grand-mère nourricière à qui l’on devait désobéissance pour passer le cap de l’enfance. Au début, il y a l’enfance. Au bout de l’enfance, la maison de la grand-mère. Dans l’ombre de la grand-mère, les portes interdites. Derrière les portes closes, les fascinants vols d’oies sauvages.

Catherine Pierloz se joue de ses souvenirs d’enfance. Elle retrouve le regard décalé des enfants sur un monde mystérieux. À partir de 6 ans

Durée : 50 min

Inscription au 05 81 91 78 88

Médiathèque des Minimes 3 place du Marché aux Cochons Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux

2023-12-05T15:00:00+01:00 – 2023-12-05T17:00:00+01:00

2023-12-05T15:00:00+01:00 – 2023-12-05T17:00:00+01:00

