Cet évènement est passé Jeux vidéo Médiathèque des Minimes Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Jeux vidéo Médiathèque des Minimes Toulouse, 29 septembre 2023, Toulouse. Jeux vidéo 29 septembre – 21 décembre Médiathèque des Minimes Médiathèque des Minimes

Jeux vidéo

Tous les vendredis après-midi de 14h à 18h des sessions de jeux vidéo sur PS4 en libre accès !

À partir de 10 ans Médiathèque des Minimes 3 place du Marché aux Cochons Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/jeux-video-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T06:00:00+02:00 – 2023-09-29T07:00:00+02:00

2023-12-21T06:00:00+01:00 – 2023-12-21T07:00:00+01:00 Atelier Tout public Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque des Minimes Adresse 3 place du Marché aux Cochons Ville Toulouse Lieu Ville Médiathèque des Minimes Toulouse latitude longitude 43.620439;1.434669

Médiathèque des Minimes Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/