Club ado de la Médiathèque des Minimes Vendredi 30 juin, 17h30 Médiathèque des Minimes

Rencontre

Tu as envie de partager des lectures, des jeux, des rires, des créations et des discussions passionnées ? Rejoins le club ado ! Une sélection de documents choisis parmi les meilleurs te sera proposée en exclusivité !

La Médiathèque des Minimes propose à ses lecteurs entre 13 et 18 ans de se réunir 1 fois par mois autour de lectures présélectionnées.

Inscription auprès des bibliothécaires, par téléphone au 05 81 91 78 42 ou par mail à minimes3@mairie-toulouse.fr

Médiathèque des Minimes 3 place du Marché aux Cochons Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T17:30:00+02:00 – 2023-06-30T19:00:00+02:00

Club de lecteurs Tout public