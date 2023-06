Exposition Clin d’œil à Philippe UG Médiathèque des Minimes Toulouse Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Exposition Clin d’œil à Philippe UG Médiathèque des Minimes Toulouse, 1 juin 2023, Toulouse. Exposition Clin d’œil à Philippe UG 1 – 29 juin Médiathèque des Minimes Des décors pop-up de UG voyageront dans les bibliothèques tout au long de la grande exposition. Médiathèque des Minimes 3 place du Marché aux Cochons Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/exposition-clin-doeil-a-philippe-ug-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T06:00:00+02:00 – 2023-06-01T08:00:00+02:00

2023-06-29T06:00:00+02:00 – 2023-06-29T08:00:00+02:00 Exposition Tout public Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque des Minimes Adresse 3 place du Marché aux Cochons Ville Toulouse Lieu Ville Médiathèque des Minimes Toulouse

Médiathèque des Minimes Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Exposition Clin d’œil à Philippe UG Médiathèque des Minimes Toulouse 2023-06-01 was last modified: by Exposition Clin d’œil à Philippe UG Médiathèque des Minimes Toulouse Médiathèque des Minimes Toulouse 1 juin 2023