Heure du conte en langue étrangère Médiathèque des Minimes, 11 mars 2023, Toulouse.

Heure du conte en langue étrangère 11 mars – 21 avril Médiathèque des Minimes

Médiathèque des Minimes Samedis 11 et 25 mars et 8 et 22 avril à 10h15 Informations au 05 61 91 78 42

Médiathèque des Minimes 3 place du Marché aux Cochons Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Toulouse

Médiathèque des Minimes

Samedis 11 et 25 mars et 8 et 22 avril à 10h15

Informations au 05 61 91 78 42



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T06:00:00+01:00

2023-04-22T05:00:00+02:00