Tu as envie de partager des lectures, des jeux, des rires, des créations et des discussions passionnées ? Rejoins le club ado ! Une sélection de documents choisis parmi les meilleurs te sera proposée en exclusivité !

La Médiathèque des Minimes propose à ses lecteurs entre 13 et 18 ans de se réunir 1 fois par mois autour de lectures présélectionnées.

Inscription auprès des bibliothécaires, par téléphone au 05 81 91 78 42 ou par mail à minimes3@mairie-toulouse.fr

Médiathèque des Minimes
3 place du Marché aux Cochons
Toulouse
Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux

