Jeu «Laquelle a dit » – Égalité femmes-hommes Mercredi 23 mars, 14h30 Médiathèque des Minimes Jeu de cartes féministe créé par Ceza Guerrière et Estelle Grossias. Le but du jeu est d'assembler chaque carte de Femme Illustre à la citation qui lui appartient. L'objectif féministe est de rendre v

Le but du jeu est d’assembler chaque carte de Femme Illustre à la citation qui lui appartient. L’objectif féministe est de rendre visibles les parcours de femmes et leur contribution aux changements de société. Concrètement, rendons la parole aux femmes !

À partir de 15 ans

