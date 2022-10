Les oiseaux conteurs – Laurent Corvaisier Médiathèque des Minimes Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Les oiseaux conteurs – Laurent Corvaisier Médiathèque des Minimes, 11 janvier 2022, Toulouse. Les oiseaux conteurs – Laurent Corvaisier 11 janvier – 18 février Médiathèque des Minimes Laurent Corvaisier dessine tout le temps ! Intéressé par le monde dans lequel il vit, il fait partie de ces artistes qui aiment porter l’art dans la cité. Voyages et rencontres le nourrissent d’images Médiathèque des Minimes 3 place du Marché aux Cochons Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Toulouse Laurent Corvaisier dessine tout le temps ! Intéressé par le monde dans lequel il vit, il fait partie de ces artistes qui aiment porter l’art dans la cité. Voyages et rencontres le nourrissent d’images et d’ambiances.

L’exposition présente ici une série de peintures gouaches et acryliques sur papier, issues du livre Les oiseaux conteurs qui rassemble les dessins et des contes traditionnels du monde entier.

La seconde partie de l’exposition est présentée à la Médiathèque de Saint-Orens aux mêmes dates en partenariat avec le festival du livre jeunesse de Saint-Orens.

