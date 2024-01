Scroll – Quand l’histoire inspire les jeux vidéo Médiathèque des Izards Toulouse, samedi 10 février 2024.

Scroll – Quand l’histoire inspire les jeux vidéo Découverte de jeux vidéo historiques à travers les livres anciens de la Bibliothèque de Toulouse Samedi 10 février, 14h00 Médiathèque des Izards

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Médiathèque des Izards

Entrez dans l’Histoire, de l’Egypte à la Grande Guerre, en venant tester des jeux vidéo comme Assassin’s Creed Origins, We. The Revolution, Okami ou encore Les Soldats inconnus. Mémoire de la Grande Guerre ! Et découvrez des sources historiques issues des réserves de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine en lien avec les thématiques de ces jeux.

Entrée libre

À partir de 12 ans – Ados – Adultes

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve

