Mercredi 20 décembre à 16h

Récits – Instruments – Voix

Une histoire ou deux histoires ? Allez, deux et puis voilà un petit éléphant dans la savane et un petit poisson dans une grande mer d’eau salée ! Un petit enfant s’identifie facilement à un animal pour apprendre à grandir et à se connaitre ! Ces histoires connues se racontent le soir avant de s’endormir quand la journée a été longue et remplie de nouveautés pour de jeunes apprentis à la vie. La savane luxuriante ou la mer agitée sont des lieux fantastiques où l’aventure attise la curiosité. Ce sont aussi des endroits dangereux et inquiétants car on ne sait pas qui l’on peut rencontrer ! Mais bon, papa et maman sont là ou Aimée et Cécile qui chantent, racontent et jouent des chansons douces et amusantes à répéter ensemble pour rêver !

À partir de 4 ans

Durée : 35 min

Inscription au 05 31 22 94 70

Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve

Conte Tout public