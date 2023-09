Rendez-vous avec Serge Bloch Médiathèque des Izards Toulouse, 7 novembre 2023, Toulouse.

Dessins – Visite – Discussions

Mais qui est Serge Bloch ? Illustrateur, touche à tout, créateur… Venez découvrir son trait et son esprit vif et taquin lors d’une rencontre multi-facette. L’occasion aussi de le voir dessiner et de découvrir les installations “Les boîtes à rire” en sa compagnie.

Durée : 1h

Médiathèque des Izards

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T17:30:00+01:00 – 2023-11-07T19:30:00+01:00

Atelier Tout public