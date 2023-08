Nicolas Druart Médiathèque des Izards Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Nicolas Druart Médiathèque des Izards Toulouse, 4 octobre 2023, Toulouse. Nicolas Druart Mercredi 4 octobre, 18h00 Médiathèque des Izards Mercredi 4 octobre à 18h Une rencontre autour de son dernier roman L’instinct paru aux Éditions Harper Collins.

L’Instinct est le cinquième roman de Nicolas Druart après Nuit blanche (Grand Prix du Suspense psychologique, 2018), Jeu de dames (2019), L’Enclave (Prix de l’Embouchure, 2021) et Cinabre (Prix Infiniment Quiberon, 2022).

Infirmier de 35 ans établi à Toulouse, Nicolas Druart excelle à décrire au scalpel les fêlures de l’esprit et offre ici un thriller sombre, asphyxiant, magistral. En partenariat avec la librairie La Renaissance.

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse

Rencontre Tout public

