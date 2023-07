Paroles Croisées Médiathèque des Izards Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Paroles Croisées Médiathèque des Izards Toulouse, 18 juillet 2023, Toulouse. Paroles Croisées Mardi 18 juillet, 10h00 Médiathèque des Izards mardi 18 juillet de 10h à 1**2h30** L’association Iridescence propose des ateliers intergénérationnels dans lequels vous pourrez mettre en forme à l’écrit et/ou en son & photo les sujets de votre choix. L’été, une période idéale pour réveiller sa créativité ! Dans le cadre de l’appel à projet « l’été culturel ». En complément de ces dates à la Médiathèque des Izards, nous tiendrons également des ateliers « Paroles Croisées » au Centre Social Izard-Borderouge, de 09h30 à 12h, le lundi 10 juillet, mardi 11 juillet, jeudi 20 juillet. Ouverts à tous à partir de 10 ans Inscriptions sur iridescence.production@gmail.com ou au 06 87 99 07 88 // 06 71 23 25 34 Médiathèque des Izards : 05 31 22 94 70 Plus d’informations sur l’atelier et l’association. Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/paroles-croisees/ »}] [{« link »: « mailto:iridescence.production@gmail.com »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2023/06/ParolesCroiseees-Iridescence.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T10:00:00+02:00 – 2023-07-18T12:30:00+02:00

Atelier Tout public

