Ateliers écriture, son & photo : « Paroles Croisées » Médiathèque des Izards Toulouse, 18 juillet 2023, Toulouse.

Ateliers écriture, son & photo : « Paroles Croisées » 18 – 26 juillet Médiathèque des Izards Inscriptions par mail ou téléphone

L’été est une période propice pour créer ! Venez aux ateliers « Paroles croisées » proposés par l’association Iridescence. Au cours de ces ateliers, les participant∙e∙s pourront mettre en forme (à l’écrit et/ou en images et en son) leurs paroles sur les centres d’intérêts (quartier, famille, sport, cuisine, amour, solidarité, séries, etc.) de leur choix.

Ludiques, créatifs, bienveillants et intergénérationnels, ces ateliers seront animés par un journaliste et une réalisatrice images et son.

L’écriture et le son éveillent et réveillent l’imagination !

Ouverts à tous à partir de 10 ans.

Une partie des ateliers se tiendra également au Centre Social Izards Borderouge (1 place Micoulaud 31200 Toulouse) : Lundi 10 Juillet (9h30-12h), Mardi 11 Juillet (9h30-12h), Jeudi 20 Juillet (9h30-12h).

Médiathèque des Izards 1 Pl. Micoulaud, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « iridescence.production@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0687990788 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671232534 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T10:00:00+02:00 – 2023-07-18T12:30:00+02:00

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T12:30:00+02:00

©Iridescence