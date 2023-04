Tous les garçons et les filles Médiathèque des Izards Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Tous les garçons et les filles Médiathèque des Izards, 9 mai 2023, Toulouse. Tous les garçons et les filles 9 – 31 mai Médiathèque des Izards Tous les garçons et les filles est un projet participatif photo, vidéo, installation, web pour parler de nos identités, différences et de tout ce qui nous relie, entre filles, garçons et autres genres…

À partir de témoignages recueillis dans le quartier de Soupetard et le quartier Nord de Toulouse, le collectif du Petit Cow-Boy a réalisé une exposition photo à découvrir à la Médiathèque des Izards.

emps fort vendredi 12 mai avec une déambulation de rue dans le quartier jusqu’au spectacle de La Part Manquante à la salle Ernest Renan.

Par le collectif artisitique du Petit Cow-Boy. d’infos sur www.lepetitcowboy.com Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/tous-les-garcons-et-les-filles/ »}] [{« link »: « http://www.lepetitcowboy.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

