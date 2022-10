Les Izards s’illuminent ! Médiathèque des Izards Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Les Izards s’illuminent ! Médiathèque des Izards, 16 décembre 2020, Toulouse. Les Izards s’illuminent ! 16 et 17 décembre 2020 Médiathèque des Izards Mercredi 16 décembre à 15h Lectures de Noël racontées par les bibliothécaires à la Médiathèque des Izards A partir de 4 ans, dans la limite des places disponibles Le vendredi 18 décembre à 17h Illumin Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse [{« link »: « https://m.facebook.com/events/166679628483412 »}] Mercredi 16 décembre à 15h

Lectures de Noël racontées par les bibliothécaires à la Médiathèque des Izards

A partir de 4 ans, dans la limite des places disponibles

Le vendredi 18 décembre à 17h Illuminez vos balcons et fenêtres et suivez la soirée en direct live Facebook !

https://m.facebook.com/events/166679628483412

17h30 / 17h45 Chants acapella (Parole d’expression)

17h45 / 18h30 : Théâtre forum (Ecole citoyenne)

18h30 / 18h50 : Films courts (Ménagerie- Petit cowboy)

18h50 / 19h30 : Cuisine et maraichage (Hamid Miss – Florent Sassé)

19h30 / 20h00 : Blind test (DJ Parazit)

20h00 / 22h00 : Dj session (DJ Parazit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-12-16T06:00:00+01:00

2020-12-17T08:00:00+01:00

