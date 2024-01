Atelier numérique : Je veux créer un album photo Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, mercredi 22 mai 2024.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:30:00

fin : 2024-05-22 16:30:00

La Communauté de Communes du Haut-Béarn propose des ateliers collectifs thématiques, des moments d’échanges et des accompagnements individuels au numérique.

Ce jour, venez participer au second atelier : « Je veux créer un album photo ». Un premier atelier pour rappeler les fondamentaux de l’ordinateur, un second pour apprendre à créer des dossiers et trier ses photos et un troisième pour utiliser un service en ligne et créer un album photo.

Ces ateliers sont réalisés par Pierre Bouvier-Muller, votre conseiller numérique en Haut-Béarn.

Ouvert à tous, sur inscription.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn