Atelier numérique : Le numérique au service des savoirs et de l’histoire locale Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, mercredi 27 mars 2024.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:30:00

fin : 2024-03-27 16:30:00

La Communauté de Communes du Haut-Béarn propose des ateliers collectifs thématiques, des moments d’échanges et des accompagnements individuels au numérique.

Ce jour, venez participer à l’atelier : « Le numérique au service des savoirs et de l’histoire locale ». Wikipédia est devenu un outil commun, beaucoup le consultent, mais peu savent vraiment y contribuer. Ce projet transversal permettrait d’alimenter cette encyclopédie collaborative, en lien avec d’autres services (patrimoine, réseau de lecture) pour apprendre le fonctionnement de Wikipédia et la manière d’y contribuer avec des apports bien documentés.

Ces ateliers sont réalisés par Pierre Bouvier-Muller, votre conseiller numérique en Haut-Béarn.

Ouvert à tous, sur inscription.

EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



