Atelier numérique : Découvrir et s’initier au traitement de texte Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, mercredi 31 janvier 2024.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 14:30:00

fin : 2024-01-31 16:30:00

La Communauté de Communes du Haut-Béarn propose des ateliers collectifs thématiques, des moments d’échanges et des accompagnements individuels au numérique.

Ce jour, venez participer à l’atelier : « Découvrir et s’initier au traitement de texte ». Après un rappel des fondamentaux de l’ordinateur, vous serez initié aux fondamentaux de l’écriture sur ordinateur.

Ces ateliers sont réalisés par Pierre Bouvier-Muller, votre conseiller numérique en Haut-Béarn.

Ouvert à tous, sur inscription.

EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn