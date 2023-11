Trésors cachés dévoilés : L’Écho d’Oloron et des Basses-Pyrénées Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, 20 janvier 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La bibliothèque patrimoniale conserve dans ses fonds de nombreux journaux locaux anciens riches en renseignements sur la vie locale. Récemment, un don important a permis de compléter la collection d’un journal oloronais paru entre 1887 et 1944, L’Écho d’Oloron, permettant ainsi de survoler une période allant de la fin du 19ème siècle à 1944. Nous vous invitons à venir feuilleter et apprécier quelques-uns de ces articles savoureux à la plume d’un autre temps !.

2024-01-20 fin : 2024-01-20 18:00:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The heritage library’s holdings include a number of old local newspapers, providing a wealth of information on local life. Recently, a major donation completed the collection of L’Écho d’Oloron, a newspaper published in Oloron between 1887 and 1944, covering a period from the end of the 19th century to 1944. We invite you to come and browse through and enjoy some of these tasty articles from another era!

La biblioteca del patrimonio conserva varios periódicos locales antiguos que proporcionan abundante información sobre la vida local. Recientemente, una importante donación nos ha permitido ampliar la colección de un periódico local publicado entre 1887 y 1944, L’Écho d’Oloron, que abarca un periodo comprendido entre finales del siglo XIX y 1944. Le invitamos a hojear algunos de estos sabrosos artículos escritos en una época pasada

Die Heimatbibliothek bewahrt in ihren Beständen zahlreiche alte Lokalzeitungen auf, die reich an Informationen über das lokale Leben sind. Vor kurzem konnte dank einer großen Spende die Sammlung einer zwischen 1887 und 1944 erschienenen Zeitung aus Oloron, L’Écho d’Oloron, vervollständigt werden, wodurch ein Überblick über einen Zeitraum vom Ende des 19. Wir laden Sie herzlich ein, einige dieser köstlichen Artikel mit der Feder einer anderen Zeit durchzublättern und zu genießen!

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn