Courant d’air – Tour de contes au gré du vent Médiathèque des gaves Oloron-Sainte-Marie, 9 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Dès 6 ans.

Pour finir l’année en beauté, retrouvez la comédienne et conteuse Marion Lo Monaco pour un moment privilégié à l’occasion d’un tour de contes « courant d’air » ! Les contes sont comme les oiseaux, ils nichent dans les arbres.

Quand il y a du vent, ils s’envolent et glissent sous les portes, dans l’entrebâillement des fenêtres, à l’intérieur des saisons et se posent sur l’épaule de quelqu’un.

Alors, cette personne croit qu’elle a envie de raconter une histoire. Mais, en vérité, c’est l’histoire qui vient se faire

raconter. Je sens un courant d’air, pas vous ?!.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Médiathèque des gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ages 6 and up.

To round off the year in style, join actor and storyteller Marion Lo Monaco for a special « draughty » storytelling tour! Storytellers are like birds: they nest in trees.

When the wind blows, they take flight, slipping under doors, through windows, into seasons, and land on someone?s shoulder.

Then, that person thinks he or she wants to tell a story. But, in truth, it’s the story that comes to be

told. I feel a draft, don’t you?

A partir de 6 años.

Para despedir el año por todo lo alto, únete a Marion Lo Monaco, actriz y cuentacuentos, en una gira especial de cuentacuentos Los cuentacuentos son como los pájaros, anidan en los árboles.

Cuando hace viento, salen volando, se cuelan por debajo de las puertas, a través de las ventanas, en las estaciones y se posan en el hombro de alguien.

Y entonces esa persona cree que quiere contar una historia. Pero, en realidad, es la historia la que viene a ser

contar. Siento una corriente de aire, ¿tú no?

Ab 6 Jahren.

Um das Jahr in Schönheit zu beenden, treffen Sie die Schauspielerin und Erzählerin Marion Lo Monaco für einen besonderen Moment bei einer Märchenrunde « courant d’air »! Märchen sind wie Vögel, sie nisten in den Bäumen.

Wenn es windig ist, fliegen sie auf und schlüpfen unter Türen, durch Fensterspalten, in die Jahreszeiten hinein und lassen sich auf der Schulter einer Person nieder.

Dann glaubt diese Person, dass sie eine Geschichte erzählen möchte. Aber in Wahrheit ist es die Geschichte, die sich erzählen lässt

erzählt wird. Ich spüre einen Luftzug, du nicht auch?

