Atelier créatif : Les mercredis numériques « Fais ta BD ! » Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, 6 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Lors de cet atelier numérique, vous apprendrez à créer des mèmes, des cartes postales numériques, des planches de BD avec les collections de la Bibliothèque Patrimoniale et de la Bibliothèque nationale de France grâce à l’aide d’un logiciel de fabrication de bande dessinée (BDnF).

Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:00:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In this digital workshop, you’ll learn how to create memes, digital postcards and comic strips using the collections of the Bibliothèque Patrimoniale and the Bibliothèque nationale de France, with the help of comic-book-making software (BDnF).

Open to all, ages 8 and up, registration required.

Durante este taller digital, aprenderá a crear memes, postales digitales y cómics a partir de las colecciones de la Bibliothèque Patrimoniale y de la Bibliothèque nationale de France, con la ayuda de un software de creación de cómics (BDnF).

Abierto a todos, a partir de 8 años, previa inscripción.

In diesem digitalen Workshop lernen Sie, wie Sie mithilfe einer Software zur Herstellung von Comics (BDnF) Memes, digitale Postkarten und Comicbögen mit den Sammlungen der Bibliothèque Patrimoniale und der Bibliothèque nationale de France erstellen können.

Für alle Altersgruppen ab 8 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn