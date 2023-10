Atelier numérique : Les fondamentaux des téléphones et tablettes Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, 29 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La Communauté de Communes du Haut-Béarn propose des ateliers collectifs thématiques, des moments d’échanges et des accompagnements individuels au numérique.

Ce jour, venez participer à l’atelier d’initiation concernant les fondamentaux des téléphones et tablettes. Découvrir les gestes tactiles, paramétrer et mettre à jour son téléphone, gérer ses applications et les notifications.

Ces ateliers sont réalisés par Pierre Bouvier-Muller, votre conseiller numérique en Haut-Béarn.

Ouvert à tous, sur inscription..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 16:00:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de Communes du Haut-Béarn offers themed group workshops, discussion forums and individual digital coaching.

Today, come and take part in an introductory workshop on the fundamentals of phones and tablets. Discover touch gestures, set up and update your phone, manage applications and notifications.

These workshops are run by Pierre Bouvier-Muller, your digital advisor in Haut-Béarn.

Open to all, registration required.

La Communauté de Communes du Haut-Béarn ofrece talleres temáticos en grupo, foros de debate y coaching digital individual.

Hoy, ven a participar en el taller de iniciación a las nociones básicas de teléfonos y tabletas. Descubra los gestos táctiles, configure y actualice su teléfono, gestione las aplicaciones y las notificaciones.

Estos talleres están dirigidos por Pierre Bouvier-Muller, su asesor digital en Haut-Béarn.

Abierto a todos, inscripción obligatoria.

Die Communauté de Communes du Haut-Béarn bietet Gruppenworkshops zu bestimmten Themen, Momente des Austauschs und individuelle Begleitung im Bereich der Digitalisierung an.

Heute können Sie an einem Einführungsworkshop zu den Grundlagen von Telefonen und Tablets teilnehmen. Entdecken Sie die Berührungsgesten, richten Sie Ihr Telefon ein und aktualisieren Sie es, verwalten Sie Ihre Apps und Benachrichtigungen.

Diese Workshops werden von Pierre Bouvier-Muller, Ihrem digitalen Berater in Haut-Béarn, durchgeführt.

Offen für alle, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn