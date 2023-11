Vis ton métier Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, 29 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

L’évènement « Vis Ton Métier » s’installe ce jour à la Médiathèque.

Simulateur de soudure, imprimante 3D, ateliers peintures, casques de réalité virtuelle, partage d’expériences… Venez découvrir, de façon ludique, le geste professionnel, expérimenter, manipuler les outils et échanger avec les professionnels des métiers de l’industrie, de l’agriculture et du bâtiment ainsi que les acteurs de l’emploi et de la formation.

En partenariat avec la Mission Locale Erip Mourenx-Oloron-Orthez, l’Afpa de Pau et les Acteurs Economiques du Piémont Oloronais..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 12:30:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « Vis Ton Métier » event takes place today at the Médiathèque.

Welding simulator, 3D printer, painting workshops, virtual reality helmets, experience sharing… Come and have fun discovering professional gestures, experimenting, manipulating tools and exchanging ideas with professionals from industry, agriculture and construction, as well as employment and training professionals.

In partnership with Mission Locale Erip Mourenx-Oloron-Orthez, Afpa Pau and Acteurs Economiques du Piémont Oloronais.

El evento « Vis Ton Métier » se celebra hoy en la Médiathèque.

Simulador de soldadura, impresora 3D, talleres de pintura, cascos de realidad virtual, intercambio de experiencias… Ven a divertirte descubriendo cómo es un oficio, experimentando, utilizando herramientas y hablando con profesionales de la industria, la agricultura y la construcción, así como con profesionales del empleo y la formación.

En colaboración con Mission Locale Erip Mourenx-Oloron-Orthez, Afpa en Pau y Acteurs Economiques du Piémont Oloronais.

Die Veranstaltung « Vis Ton Métier » zieht heute in die Mediathek ein.

Schweißsimulator, 3D-Drucker, Lackierwerkstätten, Virtual-Reality-Helme, Erfahrungsaustausch… Entdecken Sie auf spielerische Art und Weise den Beruf, experimentieren Sie, hantieren Sie mit Werkzeugen und tauschen Sie sich mit Fachleuten aus der Industrie, der Landwirtschaft und dem Baugewerbe sowie mit Akteuren aus dem Bereich Beschäftigung und Ausbildung aus.

In Partnerschaft mit der Mission Locale Erip Mourenx-Oloron-Orthez, der Afpa in Pau und den Wirtschaftsakteuren des Piémont Oloronais.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn