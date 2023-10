Atelier l’intelligence artificielle pourquoi ? Médiathèque des gaves Oloron-Sainte-Marie, 8 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Atelier duo parent/enfant

Un atelier en duo parent/enfant pour apprivoiser les différentes « intelligences artificielles » et échanger sur leur utilité pendant un moment convivial.

Public familial sur inscription..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 17:00:00. EUR.

Médiathèque des gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Parent/child duo workshop

A parent/child duo workshop to get to grips with the various « artificial intelligences » and discuss their usefulness in a friendly atmosphere.

Registration required for families.

Taller dúo padres/hijos

Taller a dúo de padres e hijos para familiarizarse con las distintas « inteligencias artificiales » y debatir sobre su utilidad en un ambiente distendido.

Inscripción obligatoria para las familias.

Workshop zu zweit für Eltern und Kind

Ein Workshop zu zweit für Eltern und Kinder, um die verschiedenen « künstlichen Intelligenzen » zu zähmen und sich während eines gemütlichen Moments über ihren Nutzen auszutauschen.

Familienpublikum nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn