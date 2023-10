Atelier numérique : L’intelligence artificielle Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, 8 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La Communauté de Communes du Haut-Béarn propose des ateliers collectifs thématiques, des moments d’échanges et des accompagnements individuels au numérique.

Ce jour, venez participer à l’atelier : « L’intelligence artificielle, pourquoi ? ». En duo parent/ enfant pour apprivoiser les différentes intelligences artificielles et échanger sur leur utilité pendant un moment convivial.

Ces ateliers sont réalisés par Pierre Bouvier-Muller, votre conseiller numérique en Haut-Béarn.

Ouvert à tous, sur inscription..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 16:00:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de Communes du Haut-Béarn offers themed group workshops, discussion forums and individual digital coaching.

Today, come and take part in the workshop: « Why artificial intelligence? In a parent/child duo, get to grips with the different types of artificial intelligence and discuss their usefulness in a convivial atmosphere.

These workshops are run by Pierre Bouvier-Muller, your digital advisor in Haut-Béarn.

Open to all, registration required.

La Communauté de Communes du Haut-Béarn ofrece talleres temáticos en grupo, foros de debate y coaching digital individual.

Participe hoy en el taller: « Inteligencia artificial, ¿por qué? Padres e hijos podrán trabajar juntos para familiarizarse con los distintos tipos de inteligencia artificial y debatir sobre su utilidad en un ambiente distendido.

Estos talleres están dirigidos por Pierre Bouvier-Muller, su asesor digital en Haut-Béarn.

Abierto a todos, inscripción obligatoria.

Die Communauté de Communes du Haut-Béarn bietet thematische Gruppenworkshops, Austauschmomente und individuelle Begleitung im Bereich der Digitalisierung an.

Nehmen Sie heute am Workshop teil: « Künstliche Intelligenz, warum? ». Im Duett Eltern/Kind, um die verschiedenen künstlichen Intelligenzen zu zähmen und sich während eines geselligen Moments über ihren Nutzen auszutauschen.

Diese Workshops werden von Pierre Bouvier-Muller, Ihrem digitalen Berater in Haut-Béarn, durchgeführt.

Offen für alle, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme du Haut-Béarn