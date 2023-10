Atelier manga Médiathèque des gaves Oloron-Sainte-Marie, 4 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Pour ados et adultes sur inscription.

Vivez un moment privilégié avec Michaël Almodovar pour échanger et s’initier à la pratique concrète du dessin/manga. Les bases de la création d’un character design, d’un personnage, seront abordées et vous pourrez laisser parler votre créativité sous les conseils avisés du mangaka..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:30:00. EUR.

Médiathèque des gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For teens and adults, registration required.

Enjoy a privileged moment with Michaël Almodovar to exchange ideas and learn the practical side of drawing/manga. The basics of character design will be covered, and you’ll be able to let your creativity flow under the mangaka?s expert guidance.

Para adolescentes y adultos (inscripción obligatoria).

Acompaña a Michaël Almodovar en un momento privilegiado de debate e introducción a los aspectos prácticos del dibujo y el manga. Se tratarán los fundamentos del diseño de personajes, y podrás dejar fluir tu creatividad bajo la experta guía del mangaka.

Für Jugendliche und Erwachsene nach Anmeldung.

Erleben Sie einen besonderen Moment mit Michaël Almodovar, um sich auszutauschen und sich in die konkrete Praxis des Zeichnens/Mangas einzuführen. Die Grundlagen der Erstellung eines Character Designs und einer Figur werden besprochen und du kannst deiner Kreativität unter der Anleitung des Mangaka freien Lauf lassen.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn