Lan Minecraft Médiathèque des gaves Oloron-Sainte-Marie, 25 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Pour les enfants de 10 à 18 ans.

Une partie de Minecraft en réseau local, à la médiathèque ! Un jeu accessible aux débutant·e·s comme aux plus confirmé·e·s pour découvrir le jeu en réseau sans internet !

Sur inscription..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:30:00. EUR.

Médiathèque des gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For children aged 10 to 18.

A LAN game of Minecraft, at the media library! A game accessible to beginners and more experienced players alike, to discover network gaming without Internet!

Registration required.

Para niños de 10 a 18 años.

Un juego de Minecraft en red local, ¡en la biblioteca multimedia! Un juego para que los principiantes y los jugadores más experimentados descubran los juegos en red ¡sin Internet!

Inscripción obligatoria.

Für Kinder von 10 bis 18 Jahren.

Eine Partie Minecraft im lokalen Netzwerk, in der Mediathek! Ein Spiel, das sowohl für Anfänger/innen als auch für Fortgeschrittene zugänglich ist, um das Spielen im Netzwerk ohne Internet zu entdecken!

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn