Atelier numérique : Jeu en réseau Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, 25 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La Communauté de Communes du Haut-Béarn propose des ateliers collectifs thématiques, des moments d’échanges et des accompagnements individuels au numérique.

Ce jour, venez participer à l’atelier du jeu en réseau avec Minecraft. Accessible aux débutant(e)s, à partir de 10 ans.

Ces ateliers sont réalisés par Pierre Bouvier-Muller, votre conseiller numérique en Haut-Béarn.

Sur inscription..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de Communes du Haut-Béarn offers themed group workshops, discussion forums and individual digital coaching.

Today, join us for a workshop on network gaming with Minecraft. Open to beginners aged 10 and over.

These workshops are run by Pierre Bouvier-Muller, your digital advisor in Haut-Béarn.

Registration required.

La Communauté de Communes du Haut-Béarn ofrece talleres temáticos en grupo, foros de debate y coaching digital individual.

Hoy, ven a participar en el taller de juegos en red con Minecraft. Abierto a principiantes a partir de 10 años.

Estos talleres están dirigidos por Pierre Bouvier-Muller, su asesor digital en Haut-Béarn.

Inscripción obligatoria.

Die Communauté de Communes du Haut-Béarn bietet thematische Gruppenworkshops, Austauschmomente und individuelle Begleitung in der digitalen Welt an.

Nehmen Sie heute an einem Workshop zum Thema Netzwerkspiele mit Minecraft teil. Zugänglich für Anfänger/innen ab 10 Jahren.

Diese Workshops werden von Pierre Bouvier-Muller, Ihrem digitalen Berater in Haut-Béarn, durchgeführt.

Nach Anmeldung.

