Braderie littéraire Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, 21 octobre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Venez participer à la braderie littéraire de la Médiathèque des Gaves.

Mise en vente des livres retirés de ses rayonnages et vendus à petits prix.

Tout doit disparaitre !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the Médiathèque des Gaves book sale.

Books removed from its shelves will be sold at low prices.

Everything must go!

Participe en la venta de libros de la Médiathèque des Gaves.

Los libros retirados de sus estanterías se venderán a bajo precio.

¡Todo se vende!

Nehmen Sie am Bücherflohmarkt der Médiathèque des Gaves teil.

Verkauf von Büchern, die aus den Regalen entfernt und zu kleinen Preisen verkauft werden.

Alles muss weg!

