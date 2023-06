L’An de l’Aulhèr : Rencontre avec Denis Frossard Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie, 8 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de l’exposition « Bons baisers de… », retrouvez ce jour Monsieur Frossard.

Pendant cinq ans, Denis Frossard a suivi 13 troupeaux entre les vallées du Barétous, d’Ossau, d’Aspe et de l’Ouzoum en accompagnant les transhumances, la vie en estive, la traite, la fabrication, la vie en bergerie et les agnelages. Dans son récit en images, L’An de l’Aulhèr (L’année du Berger), Éditions Reclams/ Escola Gaston Febus, le photographe et auteur nous raconte toute cette vie pastorale « à l’heure où bergers et bergères sont souvent rêvés comme un métier dans le vent des Sommets ».

Cette présentation sera suivie d’un temps d’échange autour de ses photographies et d’une séance de dédicace..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 18:00:00. EUR.

Médiathèque des Gaves Rue des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Bons baisers de… » exhibition, meet Monsieur Frossard today.

For five years, Denis Frossard followed 13 flocks between the Barétous, Ossau, Aspe and Ouzoum valleys, following their transhumance, life in the summer pastures, milking, cheese-making, life in the sheepfold and lambing. In his pictorial account, L’An de l’Aulhèr (The Year of the Shepherd), published by Reclams/ Escola Gaston Febus, the photographer and author recounts this pastoral life « at a time when shepherds and shepherdesses are often dreamt of as a job in the wind of the summits ».

The presentation will be followed by a discussion of his photographs and a book signing.

En el marco de la exposición « Bons baisers de… », conozca hoy al Sr. Frossard.

Durante cinco años, Denis Frossard siguió a 13 rebaños por los valles de Barétous, Ossau, Aspe y Ouzoum, siguiendo su trashumancia, la vida en los pastos de verano, el ordeño, la fabricación de queso, la vida en el aprisco y el parto. En su relato pictórico, L’An de l’Aulhèr (El año del pastor), publicado por Reclams/ Escola Gaston Febus, el fotógrafo y autor nos cuenta todo sobre esta vida pastoril « en una época en la que pastores y pastoras sueñan a menudo con un oficio al viento de las cumbres ».

La presentación irá seguida de un coloquio sobre sus fotografías y de una firma de libros.

Im Rahmen der Ausstellung « Bons baisers de… » treffen Sie heute Monsieur Frossard wieder.

Fünf Jahre lang folgte Denis Frossard 13 Herden zwischen den Tälern Barétous, Ossau, Aspe und Ouzoum und begleitete die Transhumanz, das Leben auf der Sommerweide, das Melken, die Herstellung, das Leben im Schafstall und die Lammungen. In seiner Bildergeschichte L’An de l’Aulhèr (L’année du Berger), Éditions Reclams/ Escola Gaston Febus, erzählt der Fotograf und Autor von diesem Hirtenleben « in einer Zeit, in der Schäfer und Schäferinnen oft als ein Beruf im Wind der Gipfel geträumt werden ».

Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, sich über seine Fotografien auszutauschen und eine Signierstunde abzuhalten.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn