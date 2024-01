Le yoga s’invite à la médiathèque ! Médiathèque des Etreindelles Quesnoy-sur-Deûle, vendredi 19 janvier 2024.

Le yoga s’invite à la médiathèque ! Initiation au yoga pour adultes via Skilleos Vendredi 19 janvier, 15h30 Médiathèque des Etreindelles Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T15:30:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T15:30:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

Dans le cadre des Nuits de lecture sur le thème du corps, participez à une initiation au yoga pour adultes via la #médiathèqueenligne :

19/01 – 40 minutes : initiation au yoga “énergie du corps et positivité”

Allégez votre esprit et rendez votre corps plus positif et dynamique grâce à ces pratiques. Rendez votre quotidien fluide, tonique et positif.

Vous pourrez continuer le cours chez vous, gratuitement si vous êtes adhérent à la médiathèque.

Une sélection de livres sur la thématique du yoga et du bien-être du corps et de l’esprit sera mise à votre disposition.

Médiathèque des Etreindelles 79 allée des Etreindelles, 59890 Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France

Nuits de la lecture Yoga