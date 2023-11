Ateliers d’enregistrement sur la TACTABLE Médiathèque des Etreindelles Quesnoy-sur-Deûle Catégories d’Évènement: Nord

Quesnoy-sur-Deûle Ateliers d’enregistrement sur la TACTABLE Médiathèque des Etreindelles Quesnoy-sur-Deûle, 18 novembre 2023, Quesnoy-sur-Deûle. Ateliers d’enregistrement sur la TACTABLE Samedi 18 novembre, 15h30 Médiathèque des Etreindelles Entrée libre, sur inscription Depuis septembre, vous avez pu découvrir notre Tactable : la table tactile « qui fait de la musique »…Inscrivez-vous dès aujourd’hui aux ateliers de création musicale animés par Romuald du Collectif Renart qui auront lieu le samedi 18/11.

4 places dispos sur chaque créneau, durée : 30 mn

Gratuit // Pour petits (à partir de 7 ans) et grands pour avoir le bonheur de créer un morceau ensemble !

Nous vous enverrons votre production musicale à la suite de l’atelier. Médiathèque des Etreindelles 79 allée des Etreindelles, 59890 Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@quesnoysurdeule.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:30:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

