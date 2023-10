Atelier quilling – Carte fleurie Médiathèque des Deux Chênes Pervenchères, 14 octobre 2023, Pervenchères.

Pervenchères,Orne

Myriane Lefèvre initie à l’art du Quilling en créant votre carte fleurie à partir de bandelettes de papier roulées.

Sur inscription. Atelier gratuit pour adultes..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

Médiathèque des Deux Chênes rue du Perche

Pervenchères 61360 Orne Normandie



Myriane Lefèvre introduces you to the art of Quilling, creating your own floral card from rolled paper strips.

Registration required. Free workshop for adults.

Myriane Lefèvre le introduce en el arte del Quilling, creando su propia tarjeta floral a partir de tiras de papel enrolladas.

Inscripción obligatoria. Taller gratuito para adultos.

Myriane Lefèvre führt in die Kunst des Quilling ein, indem sie aus gerollten Papierstreifen eine blumige Karte kreiert.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Kostenloser Workshop für Erwachsene.

